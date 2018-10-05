台股盤中—台海關係緊張 一度跳水暴跌逾274點 摜破今年起漲點

台股今 (5) 日早盤受到台海地緣關係緊張影響，早盤走低震盪，開盤直接跌破前波低點 10667 點，最低來到 10446 點，大跌 274 點，跌幅亞股最重，也跌破今年指數年初起漲點，其中電子三雄表現疲弱，成為盤勢下跌主力，分析師認為，指數跌破前波低點，且外資未平倉多單口數降至萬口以下，盤勢下跌壓力恐越來越大。

美國將在台海軍演，亞股回檔走跌，台股受地緣政治影響，早盤大跌 274 點，一舉跌破年初指數起漲點，大盤連跌 4 天，跌點逾 400 點。

觀察台股資金走向，29 類股僅水泥及貿易百貨走揚，其餘全數下跌，電子零組件、造紙及光電股跌幅最深。電子三雄全數走跌，大立光跌幅更超過 2.5%，台積電跌逾 1%，鴻海跌幅在 1% 以內。

金融股部分，國泰金、中信金、兆豐金、第一金、玉山金、合庫金、華南金等全數走跌。

至於被動元件如國巨、華新科、信昌電、日貿電等則回測波段低點；燿華、金像電大跌 5% 以上；記憶體族群南亞科、華邦電、旺宏紛紛走弱；環球晶、合晶、漢磊、中美晶跌幅都超過 5% 以上。

生技類股包括美時、豪展早盤則都攻上漲停，成為資金避風港。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，除台海軍演影響外，加上新興市場資金遭外資抽離，台股今日盤勢開低走低，過往台股跌破年線後，不會再跌破前波低點，今日打破慣例，加上外資期貨多單未平倉口數降到萬口以下，回檔壓力將越來越大，如果年線持續無法站回，對台股將是非常大的壓力。