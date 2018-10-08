台股盤中－台積電回測年線 下探10400點支撐 傳產成避風港

台股今 (8) 日震幅加劇，在台積電跌 3.6%、回測年線影響下，指數也再下殺逾百點，持續破底，下探 10400 整數關卡，法人指出，目前台股未見止跌訊號，短期內難脫弱勢震盪整理格局，應待消息面利空出盡，指數出現橫向打底後，再另行布局。

從權值股來看，權王台積電遭外資續砍，盤中重挫 3.6%，最低來到 241 元，除跌破季線，更下探年線，也拖累台股續破底，台塑化盤中跌幅加劇，跌逾 2.5%，成為台股續探底的主要因子。

股王大立光本周四將召開法說會，外界看好長期展望仍佳，今日早盤一度大漲半根漲停，午盤前漲勢收斂，仍維持 2% 左右漲幅；重返市值二哥的鴻海，則在平盤附近震盪，另外中鋼、遠東新、台泥大型傳產權值股再度受到買盤青睞，表現相對有撐。

紡織類股今年市況好轉，且態勢可望延續至明年上半，加上旺季題材加持，成為大盤走弱的資金避風港，龍頭遠東新、族群股王儒鴻、股后聚陽領頭之下，族群表現逆勢走揚，表現相對強勢。

至於被動元件龍頭國巨因釋出對第四季展望趨於保守的看法，今日股價跌破 400 元大關，華新科、禾伸堂也下挫逾 5%，信昌電亮燈跌停，達方也有逾 3% 跌幅，整體族群表現依舊相對弱勢。

法人指出，傳美國恐在南海、台海實彈軍演，加上美債十年期公債來到近年高，均使資金趨於保守，短期內也將加劇台股震盪格局，以今日預估成交量來看，約落在 1300 億元左右。

不過，本周大立光將召開法說，若對第四季展望報喜，法人預期則將有助台股止跌，加上 9 月營收、第三季財報陸續公布，可多關注擁有基本面支撐的相關族群個股。