海底撈一上市就破發，港交所新股破發魔咒原因幾何？

今年來國内企業去港交所上市的比例有增無減，其中包括一些我們耳熟能詳的公司，例如，小米集團(01810-HK)、美團點評(03690-HK)、海底撈（06862-HK）等一些全民耳熟能詳的公司，但是不管這些公司規模多大、名氣多響，上市之後股價都無一例外——破發了！

今天我們重點談談近期剛上市就破發的海底撈，公司作為“火鍋界的扛把子”，門店遍佈國内外，上市初期自然被一眾投資者熱捧，上市IPO定價為17.8港元，對應2017年利潤的靜態市盈率高達約70倍。那麽，海底撈上市估值這麽高合理嗎？

（圖片來源 : 同花順）

財華社一致觀點認為，縱觀全球隻要不是高科技行業内的公司，70倍的估值長期看肯定是站不住腳的，更别說隻是業務壁壘較低的餐飲公司。我們下面具體分析一下公司高估值長期看“站不住腳”的理由。

行業護城河較窄

要說海底撈是不是一家優秀的公司，我們併不否認是一家業績優良的好公司，因為海底撈創始人張勇沒錢沒背景，在餐飲這個“紅海”行業里，硬是把公司從一家地方性小餐館做成了全國知名的連鎖火鍋店，且口碑在行業處於絕對領先地位。但是，就算公司在行 業内處於領先地位，由於整個行業護城河窄註定造成了公司的護城河窄，就好比世界富豪榜前十位美國佔的最多，就是因為整個大環境好。

餐飲行業的護城河窄是眾所周知的，因為進入不需要太多專業技術、開店對於資金需求量也較小，所以一般普通人都可以開一家餐飲店，但是想要做大做強比較難，原因是競爭比較大，如果一家餐飲公司充分競爭之後成為一家大公司，由於行業同質化和競爭大導緻的結果就是毛利潤和淨利潤都比較低。

海底撈作為餐飲行業的領先者，其毛利潤率也才隻有百分之二十左右，淨利潤率隻有百分之十左右，而一些小的餐飲公司利潤率則更低。另外，公司近幾年得以快速發展是抓住了行業轉型的風口，以前國内人們吃飯吃飽就好，近幾年隨著國内經濟水平提高，進入中產階級的人們逐漸增多，吃飯吃飽已經不能滿足消費者的需求，消費者更看重的是服務，剛好海底撈迎合了消費者的需求，在服務上做到了同類企業的第一名。口味上，吃過海底撈的消費者大多認為口味不錯，但是類似於海底撈這樣的火鍋，四川滿大街都是，口味並不比海底撈差，但為什麽隻有海底撈做大做強了？其重要原因就是服務跟不上。

（圖片來源 : 海底撈招股說明書）

如果長期看，海底撈良好的服務態度和就餐環境併不能給公司形成長期的護城河，因為這些技能併不難學，隻是大多數同類企業還沒有意識到而已，長期看必然會有一批公司效仿，使公司的護城河逐漸縮窄。

除了公司所處行業和其自身護城河窄之外，公司上市定價也是出奇的高。

上市估值高達約70倍

我們開頭就提過海底撈上市定價17.8港元，公司市值為943億港元，按人民幣市值計算，其對應2017年的PE值為70倍。縱觀A股、港股餐飲類企業市盈率長期可以維持70倍的公司，一個都沒有，就連A股“股王”貴州茅台，長期毛利潤率高達90%，淨利潤率接近50%，市盈率長期均值也就25至30倍之間，距離70倍也差的遠。

這會估計有讀者質疑了，說是海底撈近幾年增長速度快，這點也確實如此，從海底撈招股說明書可以體現出來，2015至2017年公司營收由57.6億元人民幣增至106.4億元人民幣，三年復合增長率約36%；年度溢利由4.1億元人民幣增至11.9億元人民幣，三年復合增長率高達約70%，尤其是淨利潤近三年增速非常快，但我們稍微有點常識就知道這樣的增速不能持續，海底撈在現有的基礎上維持70%的復合增速，持續10年估計就是全球第一大市值股了，所以，這完全不可能。

（圖片來源 : 海底撈招股說明書）

從2018年海底撈公佈的上半年數據看，公司的淨利潤增速約17%，已經出現疲軟，不管是從那個角度去看，海底撈70%的利潤增速長期看是不可能維持的，後期海底撈淨利潤增速回落到優秀公司的增速水平（15%至20%），對應的估值最少也應該打一個折扣，所以海底撈上市破發主要原因還是定價太高，這也是整個香港IPO市場的“通病”。

綜上所述，我們回到投資角度看，海底撈在行業内是一家優秀的公司，但是投資優秀的公司也是要看價格，並不是投資優秀的公司多高的價格都可以，看看上市香港的“獨角獸”企業頻頻破發就明白了。

作者：鄭鵬超

編輯：唐文英