詩肯集團塑造三大品牌形象有成 趁景氣低檔逆勢擴大布局

台灣最大連鎖傢俱品牌詩肯 (6195-TW) 甫公布 9 月營收，改寫今年營收次高記錄，累計前 3 季合併營收僅較去年同期衰退 3.8%，在一片房市不景氣中逆勢對抗不景氣有成，詩肯表示，主要是成功塑造國際製造、頂級設計和高 CP 值的形象，加上已逐步找到與年輕消費族群互動行銷模式，後市並不看淡。

不同於不少中小家具業者買氣低迷，詩肯今年以來仍力守業績平盤，9 月合併營收 1.45 億元，月增 14.15%，年增 1.28%，前 3 季合併營收 12.73 億元，僅年減 3.83%。

今年以來，詩肯集團採取品牌「年輕化」策略逐步奏效，包括產品研發風格多元、齊全產品線，再加上積極行銷宣傳，使廣受年輕客群喜愛的品牌「詩肯居家」保持良好成長動能，前 3 季詩肯居家營收比重已來到 21.44%。

詩肯在台灣傢俱市場走過長達 25 個年頭，董事長林福勤看景氣循環是正常現象，景氣循環低點反而是加強布局的機會，今年雖受內需環境影響門市來客數下降，不過近兩年詩肯強化 Facebook、Google 和 Line 等社群網路行銷，已逐步找尋適合年輕消費族群互動行銷模式。

例如，9 月期間詩肯集團鎖定 Line 官方帳號用戶，推出旗下主力品牌限時、限量的獨家行銷活動，包括「詩肯柚木」品牌北歐斗櫃系列、柚木椅等、「詩肯睡眠」品牌德國原裝進口寢具，還有「詩肯居家」品牌全牛皮雙電動皮沙發等，帶動門市來客數明顯成長。

展望後市，詩肯看好，已步入年底傢俱汰換需求旺季，旗下各品牌將推出新一波產品上市計畫，為第 4 季業績增添動能。

另一方面，今年針對「詩肯居家」品牌仍聚焦皮革傢俱市場滲透率持續提升，並保持國際製造、頂級設計、國產價格的策略。

詩肯也強調同時專注「詩肯柚木」品牌形象年輕化，除了網路社群網站行銷，並搭配門市體驗活動，訴求最佳 CP 值的進口家具首選品牌。