美股盤中─利率自高點下滑 股市清除跌幅

美國股市週二中場上漲，清除了稍早的跌幅，道瓊早場一度下跌逾 150 點。美國利率自數年高點回檔，為股市利多。

美國 10 年期債券殖利率上漲至 2011 年以來高點，而後回檔。30 年期債券殖利率亦上漲至 2014 年以來高點。

台北時間 00:37

道瓊工業平均指數下跌 16.03 點或 0.06% 至 26470.75。

Nasdaq 指數上漲 22.75 點或 0.27% 至 7758.70。

S&P 500 指數上漲 2.30 點或 0.08% 至 2886.73。

上週，美國公布經濟數據強勁，投資人便面臨利率上升的壓力。聯準會 (Fed) 官員的談話，亦推升了利率。Fed 主席鮑爾說，貨幣政策距中性水準還很遙遠，顯示未來將進一步升息。

分析師說，這導致市場重新反應未來 Fed 升息的預期。近來鮑爾的鷹派談話，加上何處才是中性利率的質疑，引發了股市的跌勢氣氛。

該分析師持續說道，證明的責任在於數據，每公布一項數據，投資人便需解讀是否符合 Fed 預期。這意味債券市場將進一步波動。

利率上升及緊縮貨幣政策，對股市屬利空，因為會壓縮企業獲利，降低投資人的股利與員工的工資。

本週稍後，財報季將正式展開。摩根大通，富國銀行都將公布財報。

根據 FactSet 數據顯示，預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19%。今年前二季，企業獲利成長為 25%。