《吞食Ｍ》營運報捷 智冠9月營收改寫今年新高

遊戲大廠智冠科技 (5478-TW) 今 (9) 日公告 9 月合併營收 5.41 億元，月增 13.67%，受惠 MyCard 業務成長與子公司中華網龍 (3083-TW) 手遊《吞食天地 Online》營收亮眼，帶動 9 月營收再改寫今年新高，但受到今年起適用 IFRS 國際財務報導準則第 15 號公報，旗下數位點數 MyCard 業務的營收認列由總額認列改採淨額認列，使營收年減 55.89%，若還原總額法，則 9 月營收為 15.11 億元，為歷史第三高。

智冠第 3 季合併營收 13.95 億元，季增 23.12％；前 9 個月累計營收 38.17 億元，年減 67.85%，還原總額法則為 114.18 億元。

展望第 4 季，智冠表示，遊戲研發營運方面，中華網龍自製研發、以三國 Q 版人氣線上遊戲《吞食天地 Online》還原打造的 MMORPG 手遊《吞食天地 M》，已於 9 月中旬在台港澳地區展開公測，成功登上港澳 Google Play、App Store 雙平台遊戲暢銷排行榜前五名，在台成績也相當亮眼，帶動網龍 9 月營收創下近 5 年來新高，在該款遊戲完整貢獻下，第 4 季營運可望再創佳績。

代理營運方面，智冠旗下遊戲新幹線多款特色玩法新作登場，9 月推出 2 款手遊《龍戰四方》、《十萬個冷笑話 - 番外篇》，日系手遊《絕對領域》也於日前開放事前登錄活動，10/11 正式上市；線上遊戲《新龍之谷 Online》、《戰爭雷霆 Online》、《完美世界 2 Online》也將陸續舉辦豐富活動，有助推升營運動能。

金融科技事業群部分，智冠指出，子公司藍新科技旗下簡單行動支付《ezPay 簡單付》電子錢包，9 月已開放網路商店的跨境交易服務，結合中國支付寶支付選擇，為台灣地區網路商店開啟海外 inbound 交易商機，也正積極籌備與大型實體連鎖商店合作，為用戶提供涵蓋線上及線下交易的完整支付鏈。