電信業搶客 遠傳網路門市祭雙十優惠

電信業低價資費戰延燒到網路門市，台灣大 (3045-TW) 宣布網路門市祭出「雙十限時快閃 299」優惠資費專案後，遠傳 (4904-TW) 今 (9) 日一連祭出兩大優惠專案搶客，網路門市「299 雙十雙享」優惠明 (10) 日限時開賣，另外，搭上百貨公司週年慶商機，還有 499 不限速吃到飽加碼送 500 元遠百禮券方案。



遠傳指出，自明日起至 10/19 止，網路門市推出「299 雙十雙享」優惠，無論是攜碼或是新申辦的用戶，月付 299 元，綁約 24 個月，享 12GB 的數據傳輸量，每月市話 80 分鐘免費，兩項優惠都挑戰市場之最。



遠傳表示，各大百貨公司週年慶陸續開跑，體恤消費者備戰週年慶，限時推出辦門號送禮券方案，無論新申辦或攜碼的用戶，即日起至 10/31 止，在遠傳網路門市成功申辦 499 單門號方案並啟用成功，可享合約期間內 (24 個月) 不限速上網吃到飽，且加碼送 500 元遠百禮券。