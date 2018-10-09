台股止跌 三大法人賣超54.08億元

台股今 (9) 日走勢狹幅震盪，午盤後小幅拉抬，終場上漲 10.9 點、0.1%，收在 10466.83 點，成交金額 1206.32 億元。三大法人合計賣超 54.08 億元，其中外資賣超 57.21 億元，投信買超 2.9 億元，自營商 0.23 億元；期貨部分外資減碼 940 張多單，未平倉口數降到 6769 口，期現貨同步看空。台積電、鴻海連續 4 日遭外資調節，今日主要扮演護盤角色的金融股如兆豐金、中信金、玉山金、國泰金等，則獲外資大幅買進。

台股 10 月開盤僅有兩天收漲，今日靠著金融股護盤，生技、航運及鋼鐵等類股表現較佳，被動元件、矽晶圓、DRAM 族群跌深反彈，尾盤拉抬收漲 10.9 點，終止日線連 5 黑，收在 10466.83 點，成交金額 1206.32 億元。

台指期部分，外資未平倉口數持續下降，投信減碼空單 792 口，未平倉口數來到 2.4 萬口，自營商加碼多單 517 口，未平倉口數為 2621 口。蘋概三雄台積電、鴻海連 4 日遭外資釋出，大立光則連續 7 日獲外資買超。

外資集中市場今日賣超第 1 名為旺宏，賣超 20474 張，第 2 名元大台灣 50，賣超 16091 張，第 3 名欣興，賣超 11341 張，第 4 名群創，賣超 8920 張，第 5 名為台積電，賣超 8147 張，第 6 到 10 名分別是元大滬深 300 正 2，賣超 6856 張；鴻海，賣超 6535 張；中環，賣超 6511 張；華新，賣超 6040 張；開發金，賣超 5521 張。

外資集中市場今日買超第 1 名富邦 VIX 為 18878 張，第 2 名兆豐金 14543 張，第 3 名中信金 14349 張，第 4 名玉山金 6819 張，第 5 名華邦電 6235 張，第 6 名中鋼，買超 5380 張，第 7 名友達，買超 3660 張，第 8 名為強茂，買超 3447 張，第 9 名國泰金，買超 3443 張，第 10 名大同，買超 3187 張。

投信今日賣超第 1 名為欣興，賣超 1475 張，第 2 名台半，賣超 1253 張；投信買超第 1 名為中鋼 3671 張，第 2 名為兆豐金 3378 張，第 3 名為中華電 1967 張，第 4 名為第一金 1837 張，第 5 名為新興 1471 張。

自營商今日賣超第 1 名為欣興 2940 張，第 2 名為晶電 1694 張，第 3 名為百和 1227 張，第 4 名為 旺宏 1086 張；買超第 1 名為彩晶 3464 張，第 2 名為兆豐金 1757 張，第 3 名為友達 1642 張，第 4 名為第一金 1584 張，第 5 名為彰銀 1445 張，第 6 名為中石化 1191 張，第 7 名為中信金 1166 張。

法人表示，中美貿易戰戰火未歇，後續仍須觀察兩國談判進度，而 10/10 國慶日的總統談話也將成為市場重點，10/11 則有大立光法說，同步將成為外界關注焦點，不過低點可能下探 10250 至 10450 點之間，超跌後恐怕會有技術性反彈。