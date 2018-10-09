台達電9月、Q3營收同創高 DLP 8K投影機已陸續出貨貢獻營運

台達電 (2308-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收 216.13 億元，續創單月新高，月增 1%、年增 4%，第三季營收 636.17 億元，季增近 1 成、年增 6%，亦為歷史單季新高。公司也與關聯企業 Digital Projection，於今日發表全球首台 25000 流明超高亮度的 DLP® 8K 投影機，已開始陸續出貨給日本客戶，貢獻第四季營收。

台達電今年下半年受惠 MOSFET、被動元件等材料供需好轉，加上透過調整價格反映原料上漲成本，隨迎來出貨旺季，推升 9 月、第三季營收均創歷史新高，累計台達電 1-9 月營收 1622.2 億元，年增 6%。

法人指出，台達電調漲產品報價後，除了吹生單季營收表現外，也可望反映在毛利率上，有助改善獲利表現。

從台達電 9 月三大產品線營收比重來看，電源及零組件產品佔 53%，基礎設施營收佔 32%、自動化產品 14%，其他 1%。

台達電除了在今天公告營收外，也宣布攜手關聯企業 Digital Projection，在日本共同發表全球首台 25000 流明超高亮度的 DLP® 8K 投影機，並陸續出貨給日本當地客戶，可望應用於近期主要大型活動的大螢幕播放。

台達創辦人暨榮譽董事長鄭崇華表示，日本的 8K 技術走在世界前端，預計今年 12 月啟動 8K 訊號的正式播放，讓台達在日本市場推出這台 8K 投影機的重要性顯而易見。台達團隊已陸續向日本的主要廣電運營商提供 8K 投影機，可望在未來投入各項主要的 8K 影像播放活動。