扶植影視音創作人才 台灣大啟動第3年勇敢追夢計畫

台灣大 (3045-TW) 為扶植影視音創作人才，今 (2) 日宣布啟動第 3 年勇敢追夢計畫，台灣大哥大基金會董事長張善政表示，台灣大整體團隊多年來積極扶植優秀影視音創作人才，提供他們站上商業平台的機會，以提高能見度。

台灣大指出，2018「勇敢追夢 3.0」，結合數位、科技、文創的全方位資源，與流行音樂業者福茂唱片再次跨界合作，今年再度攜手合作選秀，打造流行樂壇明日之星，在去年《myfone 行動創作獎》原創歌曲組的 13 位佳作以上得獎者中，經兩度面試，以「思鄉」創作獲得佳作的嘻哈雙人組合「S.T.F 抒天弗」脫穎而出。

張善政表示，勇敢追夢計畫至今已是第 3 年執行，每一年選出的素人歌手的背景與創作特色相當多元。

台灣大副總經理劉麗惠表示，台灣大今年跨越 20 年，從電信業轉型為新世代科技公司，今年初以「給 20 歲的自己」考題，考驗抒天弗的創作能力，今年就以「Time to Go 說走就走」作為「勇敢追夢 3.0」歌曲主題。

台灣大指出，「Time to Go 說走就走」單曲將在 MyMusic 及所有音樂串流平台上架，MV 也將在 myVideo 和各大社群網站與所有喜愛音樂的朋友分享，其中歌曲與 MV 在 Youtube 與 Facebook 上的點閱率加總若突破百萬，明年初就會將「S.T.F 抒天弗」送上台北小巨蛋的萬人舞台圓夢。