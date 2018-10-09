筆電大廠9月業績攀高 第三季同歡 和碩再見千億元營收

傳統旺季來臨，筆電大廠 9 月業績普遍亮麗，緯創 (3231) 以 876.4 億元創今年新高與歷史第三高紀錄之外，和碩 (4938)iPhone XR 出貨引擎啟動，單月合併營收再度突破千億元大關，以 1,199.2 億元創今年次高，月增 22.1%，但年減 21.9%。仁寶(2324) 與英業達 (2356) 表現也相對強勢。仁寶 9 月合併營收為 899.9 億元，較上月增加 8.5%，年增率 9%，為今年新高；英業達 480.4 億元，雖較上月的歷史紀錄下滑約 3.7%，但年增 11.76%，創歷史次高紀錄；僅廣達 (2382) 表現未如預期，單月合併營收挑戰千億大關功虧一簣，以 931.9 億元，較上月下滑 6.2%，同比也下滑 5.9%，為今年次高。



就品牌廠方面，華碩 (2357)9 月品牌營收也增溫，以 370.7 億元較上月大增 19.3%，年減 10.9%，為今年次高紀錄；宏碁(2353) 為 229.16 億元，月增、年增均 2.5%，為今年次高。



單季營收表現方面，英業達第三季有 8、9 月分創歷史新高與次高紀錄，上季合併營收達 1,410.73 億元、季增 11.1%，年增 12%，一舉改寫歷史新高紀錄；緯創第三季營收為 2,277.8 億元，為歷史次高紀錄，較上季增加達 20.3%，年增率 7.3%；仁寶第三季則為 2,533.97 億元，僅略低於去年第四季創下次高，較上季增加 6.5%，較去年同期成長 9.4%。



廣達的第三季營收為 2,821.52 億元，較上季大幅成長 35.5%，年增率 2.2%，創下新高紀錄；華碩第三季品牌營收為 937.71 億元，較上季增加 16.4%，較去年同期則下滑逾 10%。