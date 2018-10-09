台股盤後—金融股護盤 小漲10點收10466

台股今 (9) 日走勢狹幅震盪，午盤後小幅拉抬，最高來到 10503.10 點，終場上漲 10.9 點、0.1%，收在 10466.83 點，成交金額為 1206.32 億元，主要以生技、航運及鋼鐵等個股表現較佳，金融股扮演護盤角色，終止日線連 5 黑，電子股及蘋概股表現失色，被動元件、矽晶圓及 DRAM 族群跌深反彈。

台股自上週以來跌勢不止，儘管國安基金按兵不動，但官股券商與勞退、勞保基金已率先進場護盤，據了解，獲代操資格的投信業者突然接獲通知，估計今日至少 420 億元資金進場救台股，業界預估將優先加碼績優股。

電子三雄表現方面，台積電小漲，大立光漲逾 2%，鴻海則小跌作收。不過蘋概股如譜瑞 - KY 、業成 GIS - KY、康控 - KY ，都重挫跌停。

金融股今日扮演護盤角色，國泰金、中信金、第一金、合庫金及華南金漲幅在 1% 以內，兆豐金漲幅則在 2% 以上。

台股今日表現以生技、航運及鋼鐵個股表現出色，如金可 - KY、康友 - KY 帶頭領漲，航運類股的遠雄港、裕民漲幅都在 4% 以上，鋼鐵類股如世紀鋼、大成鋼漲幅都在 2% 以上，中鋼也同步反彈走揚。

漲價題材股如被動元件、矽晶圓及 DRAM 族群今日則跌深反彈，國巨、環球晶、台勝科漲幅都在 4% 以上，華邦電則小幅收漲。

法人表示，中美貿易戰戰火未歇，後續仍須觀察兩國談判進度，而 10/10 國慶日的總統談話也將成為市場重點，10/11 則有大立光法說，同步將成為外界關注焦點。