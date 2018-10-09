科際Q3營收3.21億元創新高 年增近9% 法人估毛利率回升

微型電磁閥及流體泵浦製造廠科際精密 (4568-TW) ，受惠於汽車產品應用及咖啡機應用出貨增加，該公司第 3 季營收達 3.21 億元，創新高紀錄；而在生產經濟規模、匯兌條件皆有利的情況下，法人預估，科際第 3 季毛利率，將優於第 2 季 (35.37%)。

但法人也預估，科際精密第 4 季營收，可能因季節性因素，自第 3 季高點微幅下滑。

科際精密今 (9) 日公布 9 月營收為 9281 萬元，月減 15.37%，年減 0.4%，第 3 季營收為 3.21 億元，創新高，季增 0.4%，年增 8.97%，累計前 9 月營收為 9.28 億元，年增 5.48。由於科際精密在第 2 季出貨因客戶端例行降價影響，毛利率下滑到 35.37%，季減 2.35 個百分點，年減 1.63 個百分點，而今年第 3 季在有利的產品組合之下，毛利率可望出現回升。

科際精密今年前 3 季營收創歷年新高，主要在於兩大歐系車用產品客戶訂單持續增加，帶動今年前 3 季車用氣泵出貨量較去年同期增加超過 1 成，今年前 3 季車用產品占營收比重提升至 43%，以目前在手訂單來看，第 4 季車用產品出貨量可望維持旺季水準。

科際精密主管表示，隨汽車輕量化及舒適化需求大幅提升，車用氣動舒適系統的發展空間龐大，相較於傳統的機械式汽車座椅腰托，氣動式腰托除具備省電、客製化、功能性佳等優點，其重量僅約傳統機械式腰托的 30-60%，製造成本亦較機械式腰托低廉，致使品牌車廠近幾年推出的新車款已開始採購氣動式腰托取代傳統機械式產品，明顯帶動公司車用氣泵產品出貨量成長，且在品牌車廠已有意將汽車座椅舒適系統由高階車種拓展至一般汽車市場下，車用氣泵仍具相當成長空間。

而科際精密第 3 季美國咖啡機客戶已完成新舊產品交替，9 月咖啡機用微型氣泵出貨量明顯較上個月增加 2 成，加上該公司自主研發完成的水泵新產品已完成客戶測試認證，公司新款結合氣泵及水泵的整合方案，自第 4 季起開始小量出貨給美國第一大膠囊咖啡機品牌客戶 Keurig，預估明年咖啡機用氣泵與水泵整合方案出貨量可望明顯成長。

科際精密也開發其他高單價的水泵相關產品，終端產品包括淨水器及製冰機等，由於水泵單價及毛利率均高於氣泵，預期隨水泵出貨量增加，高毛利的水泵產品將成為公司另一主要成長動能。