金麗-KY Q2雙率回升不敵匯率逆風 上半年獲利年減近三成 EPS 1.20元

金麗 - KY(8429) 第二季雙率回升至近一年新高，毛利率達 25%、營益率 16%。然受人民幣貶值影響，獲利年減近兩成，單季稅後淨利 1.23 億元，EPS 0.68 元；上半年稅後淨利 2.15 億元，年減 28.5%，EPS 1.20 元。金麗 - KY 表示，第二季為中國傳統休閒服飾產業銷售旺季，旗下自有品牌「G-Apple」與「e.t」等休閒服飾品牌代理商隨著旺季銷售表現備貨力道增溫，加上適逢台灣母親節、周年慶等美妝銷售黃金檔期帶動，營收季增 29.45%，也推升第二季毛利率及營益率表現。



此外，金麗 - KY7 月受到旗下 G-Apple、e.t 雙品牌開始進入秋冬新款休閒服飾產品換季，為中國休閒服飾產業傳統淡季，加上第二季起人民幣持續貶值因素影響，7 月營收 2.09 億元，年減 31%。



展望第三季，金麗 - KY 看好，受惠秋冬新款休閒服飾拉貨力道增溫，將有助於提高自有品牌銷售表現。此外，自有美妝品牌「MegustaMe 美愛美」將陸續開發新系列產品，並透過提升轉投資公司領先中國生物科技產品開發技術，擴大美妝事業之授權金收益，創造整體營運另一成長引擎。