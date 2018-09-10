雙品牌代理銷售暢旺 金麗-KY8月營收恢復成長動能 年增25%

受惠旗下休閒服飾 G-Apple、e.t. 等雙品牌代理商銷售表現暢旺，金麗 - KY(8429)8 月營收恢復成長動能，達 2.67 億元，年增 25.07%；累計 1-8 月營收 25.95 億元，年減 11.24%。金麗 - KY 表示，觀察 G-Apple、e.t. 等雙品牌下半年接單亦優於去年同期水準，隨著中國十一長假、年底出貨旺季下，有望挹注整體營運重回過去成長軌跡。金麗 - KY 於中國共計 18 個代理商、近 800 間實體銷售據點，並指出，自去年起針對休閒服飾業務採取「品牌＋代工」策略，提升休閒鞋代工營收比重，挹注擁有穩定營運現金流支持旗下 G-Apple、e.t.，以及美愛美等品牌市場發展，並持續針對旗下品牌強化研發設計、行銷推廣等力道，看好中國休閒服飾產業品牌調整已進入健康階段，可望創造整體營運保持良好成長動能。



展望第三季，金麗 - KY 持樂觀看法，看好休閒服飾與美妝雙事業體將隨著營運體質及策略優化效益顯現，逐步重返成長動能，仍持續以「品牌＋代工」雙路並進為核心經營策略，彈性調配自有品牌 G-Apple、e.t 休閒鞋與其他品牌代工訂單代工比重，另一方面，台灣將陸續開發自有美妝品牌「MegustaMe 美愛美」新系列產品，並將產品開發技術活用於中國美妝市場，擴大集團美妝事業授權金收益，創造整體營運另一成長引擎。

