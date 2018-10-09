跟著宮廷劇一探老北京的新樣貌

【撰文．攝影｜行遍天下】

你追劇了嗎？宮廷劇《延禧攻略》、《如懿傳》隨網路熱播席捲華人世界，4 年前的《後宮甄嬛傳》還翻譯英文版行銷美國，從皇帝康熙、雍正、乾隆，到後宮眾多嬪妃住過的紫禁城，都是朝聖焦點。

紫禁城隨著連續幾檔宮廷劇的熱播，網美網紅也喜歡來拍照。

走進 24 位中國皇帝之家

過了午門、穿越金水橋就看見太和門，再往裡走便是太和殿了。

紫禁城的「紫」字代表紫微星位居眾星中央，天子地位高尚；庶民不能進入的北京皇宮猶如「禁城」，這便是紫禁城命名由來。紫禁城就是現在的故宮博物院，明清兩代 24 位帝王之家，太陽下山就深鎖大門的宮殿，朱牆高聳、殿閣華美，1987 年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產，也是全球保存最完整的古代宮殿建築群，從午門進，神武門出，不含拍照、停留、購物，就得大半個小時，戲裡的清朝妃嬪每每還得穿花盆鞋逛御花園，著實令人佩服。

從建築角度看，紫禁城分「外朝」和「內廷」，換個現代說法，外朝就是皇帝辦公區，以太和殿、中和殿、保和殿為主體；內廷為生活區，以乾清宮、交泰殿、坤寧宮加上東、西宮為中心。《延禧攻略》吳謹言飾演的魏瓔珞、《如懿傳》周迅詮釋的烏拉那拉如懿以及張鈞甯扮演的海蘭，都住過延禧宮，這宮殿的位置其實並不偏僻，但若可看性還是儲秀宮勝出，因為這殿閣伴隨慈禧太后度過人生最美好的時光。

拿老祖宗文物搞創意

故宮文創商品以幽默趣味結合時尚流行，緊抓年輕人的心。

兩岸故宮以老祖先古文物大搞創意，台北故宮文創商品早有一票粉絲，近年，北京故宮也陸續推出各式生活潮物，從御前侍衛手機座、「奉旨旅行」行李吊牌、朝珠耳機、故宮頂戴花翎官帽傘，到複刻花瓶、格格頭飾、帆布包、美妝盒，應有盡有，網路或故宮實體店鋪都能選購。然而，北京故宮文創最受歡迎的伴手禮其實是《故宮日曆》，即將到來的 2019 年版本，主題為「金豬喜賀歲，盛宴長相歡」，設計精緻、資訊實用，送禮面子足。

大柵欄感受懷舊氣息

大柵欄

紫禁城的正陽門又叫前門，前門大街趕在奧運前夕拆除改建，重新開街後，雖呈現上世紀 20、30 年代風貌，街道寬敞乾淨，但仿古建築少了原味，流失不少歐美旅客，不過，全聚德、都一處、稻香村、北京同仁堂、張一元茶莊等老字號多裝修得氣派華麗，當成老街夜市來逛也算有趣。前門大街旁的大柵欄 (讀為大食辣兒)，長約 300 公尺，始於元，建於明，盛於清，600 年來，這處濃縮了京味文化的市井繁華地，至今仍有不少京城老字號，還有一句順口溜說：「頭頂馬聚源、腳踩內聯陞、身穿八大祥、腰纏四大恆。」指的就是大柵欄的百年商號，早年北京人打點行頭，少不了要戴馬聚源帽子、踩內聯陞鞋子、穿八大祥的綢布衣裳，才襯得出身分地位。

北京坊的星巴克臻選夏天才開幕，3 樓除了賣特調酒飲和咖啡調酒，也設有戶外長廊通往 PageOne 書店。

由最孤獨圖書館建築師董功打造的北京坊 Page One，24 小時營業。

在北京最火爆的局氣餐廳能品嘗北京傳統的家常菜和創意料理。

紫禁城 ‧ 故宮博物院

地址: 北京市東城區天安門北邊

電話:+86-010-8511-7048

網址: http://gugong.228.com.cn (門票提前十天預售，售完為止，售票採實名制，憑台胞證入場)

營業: 每年 4 至 10 月為旺季，8:30∼17:00；11 至次年 3 月為淡季，8:30∼16:30。

門票: 旺季 ¥60，淡季 ¥40；參觀珍寶館、鐘表館另加收 ¥10 。

交通: 地鐵 1 號線「天安門東站」下車，步行約 10 分鐘可抵天安門，經端門可到紫禁城入口午門。

御仙都中國皇家菜博物館

地址: 北京市海淀區西四環北路 117 號

電話:+86-010-8849-5185

營業: 10:00∼21:00

交通: 地鐵 1 號線「五棵松站」下，轉搭出租車。

北京坊

地址: 北京前門大街大柵欄

網址: http://beijingfun.com.cn

營業: 各店家營業時間不一

交通: 地鐵 2 號線「前門站」下，步行約 10 分鐘。

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 10 月

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