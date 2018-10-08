投信：美中貿易戰走勢左右台股Q4走勢 鎖定長期趨勢產業

台股上周受到美國 10 年期公債飆升、台海軍演消息等利空因素衝擊，10 月第一週就歷經重挫的劇烈震盪，投信認為，後續應密切觀察美中貿易紛爭與第 4 季業者在法說會所釋出對於基本面的看法，建議長線可鎖定具備長期趨勢的產業。

台股第 4 季首週就出師不利，先有干擾多時的美中貿易戰，加上美國 10 年公債殖利率飆升，以及台海軍演消息等政治因素紛擾，諸多利空因素齊發，衝擊投資人信心，導致台股上周連續四天重挫，出現大幅度震盪。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中關稅議題後續發展的不確定，讓部分電子產品訂單出現遞延，連帶使廠商心態也轉趨保守；短期來看，缺貨漲價零組件暫歇，科技產業逐漸步入淡季，不僅手機成長動能放緩，就連具備成長趨勢的雲端伺服器及網通設備短期陸續出現訂單遞延，另外，車用電子也出現短期調整的現象。

展望後市，廖哲宏認為，如果美中貿易紛爭議題延宕，短期訂單不確定性勢將延續，又適逢進入法說會旺季，後續要觀察產業第 4 季基本面觀察。

以類股來看，目前需觀察台股在急跌後，在籌碼面的整理與反覆築底的情況來看，建議應留意具備長期趨勢機會，包括半導體先進製程、ASIC、5G、高速傳輸、汽車電子等。