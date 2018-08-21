〈事欣科法說〉墨西哥新廠Q4啟用 產能可望翻倍 將助明年每股純益增1元

工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 今 (21) 日舉行法說，由於北美廠房租約到期，因此將在墨西哥擴廠，預計第 4 季起開始投產，2019 年起產能將較今年翻倍，投產後可節省下 200 萬美元 (約新台幣 6140 萬元) 成本。法人推估，由於人事成本較中國大陸便宜，加上廠房由房東興建，2019 年新廠投產後將有效節省成本支出，新廠有望為事欣科「賺進」每股純益 1 元。

事欣科美國內華達州及墨西哥工廠由於合約到期，因此重新尋找地點，海外營運長 Thomas Sparrivk 認為，墨西哥就像 2000 至 2001 年期間的第二個中國，人事成本在 2013 年起已低於中國薪資約 19.6%，並被 KPMG 列為全球營業成本最低國家。

事欣科指出，墨西哥設廠除降低人事成本，該新廠也由房東興建，並簽署 10 年租賃合約，每平方公尺租金在 0.4 美元以內，估計 2019 年可降低相關成本費用約 200 萬美元 (約新台幣 6140 萬元) 。法人概算， 2019 年有望為事欣科「賺進」每股純益 1 元。

因應墨西哥擴廠，事欣科內華達州工廠將縮小規模，轉變成組裝為主的工廠，大部分產能將由墨西哥新廠生產，產能預估將較目前翻倍，今年第 4 季投產後， 2019 年就可見到明顯貢獻營收。

法人則關注美中貿易戰影響，董事長廖文嘉表示，現在雙方狀況不明朗，美洲客戶想找亞洲廠商生產難免有所疑慮，因此對在墨西哥及美國設廠的事欣科是利多，可預期北美的生意只會越來越好。