〈隆達展望〉Mini LED產品Q3出貨 明年營收占比將攀升

LED 一貫廠隆達 (3698-TW) 今 (14) 日宣布，Mini LED 產品已於第 3 季開始出貨，目前主要應用包括高階筆電、電競顯示器與車用面板，今年營收占比在 5 % 內，明年營收雖將持續攀升，但估仍難達到 2 位數。

隆達第 3 季開始出貨 Mini LED 產品，董事長蘇峯正表示，目前 Mini LED 出貨以背光與顯示器為主，也應用於 RGB 顯示看板上，目前主要應用包括高階筆電、電競顯示器與車用面板，其中，32 吋 Mini LED 產品已出貨放量，產品應用於電競與高階繪圖顯示器。

隆達目前產品主要分為四大部分，包括背光、照明、車用與新應用等，今年上半年背光營收占比超過 6 成，全年可望超過 7 成，Mini LED 的背光與顯示器等新技術應用屬背光產品，蘇峯正指出，雖 Mini LED 產品已於第 3 季陸續出貨電競顯示器，今年營收占比不會超過 5%，明年營收將持續攀升，但營收占比還不會到達兩位數規模。

蘇峯正認為，Mini LED 應用廣泛，從智慧型手機、10 吋的汽車面板、約 20 吋的筆電螢幕、20-30 吋的顯示器，到超大尺寸電視等，都可望導入 Mini LED 背光，此外，其餘特殊應用還包括特殊看版、飛機顯示屏、醫療用顯示屏等，應用領域可望持續擴張。

在車用領域部分，蘇峯正指出，除 Mini LED 背光或 Mini LED 顯示屏外，汽車頭燈也可望採用 Mini LED 技術做投影，從原先的點光源變為 LED 陣列的面光源，甚至還可望作為行車輔助的智慧車燈投射系統，目前已與車廠客戶討論相關應用。

至於 Micro LED 部分，蘇峯正認為，目前最大困難在於挑選要放上基板的晶粒，及巨量移轉技術的挑戰，預估最快 2 年內有機會放量。