泰國郵局標案出貨 欣技上季業績刷新紀錄 Q4可望還有高峰

欣技 (6160)9 月合併營收 1.59 億元，較上月減少 5.09%，年增 32.9%，創今年次高與歷史第三高紀錄。第三季合併營收為 4.71 億元，創單季營收新高。欣技表示，泰國郵局專案順利出貨，除主要單機設備 RS50 外，額外追加周邊配件，第四季將完成交貨。第四季進入零售業的傳統旺季，可望帶動設備需求，再創另一波新高峰，全年度營收有機會挑戰歷史高點。該公司前三季累計營收為 10.77 億元，年增率長 29.24%。



欣技指出，其甫推出的 RK25 系列，產品定位在輕量型物流機，因設計輕巧，除了運輸物流外，倉儲與零售業的專案測試也在快速累積中，應用廣泛，後續將帶來顯著成長動能。



欣技說，該公司以優先滿足使用者經驗的政策為經營方針，Sales、Service、Support 等 3S 架構聘請當地業務開發人才偕同通路事業夥伴落實在地化的經營。目前亞太區域的佈局已初見成效，相同模式也推展到美洲與歐洲，可望複製成功的經驗，帶動更高的成長。