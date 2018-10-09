分析師：別小看人行守7決心 否則後面7.5、8沒完沒了

離岸人民幣今 (9) 日如坐雲霄飛車，單日上下 300 多點，更有消息指出，在美元走強讓人民幣持續有貶值壓力。

市場人士分析，加上中美利差縮小影響市場情緒，甚至已有傳言中國人行 (PBoC) 可能對外匯市場逆週期調節加大力道，就算人民幣繼續走貶，也不太可能跌破 7 的心理關卡，以免後續貶得沒完沒了。

離岸人民幣週二 (9 日) 早盤最高曾經跌破 6.93 關卡，最低來到 6.935，但隨後持續拉升，到下午 1 點左右最低更來到 6.904，單日大漲 300 多點。隨著中國降準，美國釋出再升息的鷹派態度，也讓人民幣貶值壓力持續攀升，市場對於人民幣是否「破 7」的討論又熱烈回籠。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

市場人士預計，隨著人民幣再度逼近 7 的重要心理關卡，外匯市場逆週期調節力道可能加大。外電報導，百達貨幣策略師 Luc Luyet 指出，鑒於人民幣從年初至今累計跌逾 5%，中國明年 GDP 成長很可能從今年的 6.6% 跌至 6.1%，利差因素會讓人民幣進一步受壓，加上經常帳已經陷入逆差，無法為人民幣排解壓力。

但他認為，人行對維持人民幣穩定的態度相當認真，預計人民幣兌美元不太可能跌破 7 的心理關卡，更強調不能低估人行在這方面的決心，否則中國資本外流風險會大增，預計接下來中國很可能更嚴格執行資本管制和外匯存底調配。

這樣的看法並非口說無憑，週一 (8 日) 為中國宣佈降準後的第一個交易日，久違的離岸人民幣放空熱潮再度活躍起來，但等早盤人民幣匯率跌至 6.915 附近時，市場突然湧現強勁的人民幣買盤。

週一 7 天期離岸市場人民幣拆借利率 HIBOR 報 7.04752%，1 個月期離岸人民幣 HIBOR 報 6.34200%，雙雙創下去年 6 月以來最高值。外資認為，人行很可能抽走部分離岸市場人民幣流動性來力挺人民幣匯率穩定，也藉機向對沖基金放出警告，打亂這些人直接將離岸人民幣匯率壓低至 6.95 的算盤。

目前中國分析師和經濟學家普遍認為人行絕對會守住 7 的重要心理關卡，這關卡具有很強的心理意義。中國銀行國際金融研究所研究員王有鑫就直言，如果短期突破 7，市場又會考慮是否會突破 7.5 或 8，後續的信心崩潰風險非常高。所以說不是 7 不能破，而是市場情緒不能破。