美中貿易對峙 巴克萊董事長：英銀行業漁翁得利

一家全球最大銀行認為，在華盛頓和北京在貿易關稅上硬碰硬之際，英國銀行反而可能會從中獲利。

巴克萊銀行 (Barclays Bank PLC) 董事長 Gerry Grimstone 在被問及美國銀行業是否會因貿易緊張局勢升級而面臨減少對中國市場准入時，他說：「我不願這麼說，但我認為沒錯。」

Grimstone 表示，如果北京以這種方式反制美國銀行業，英國同業可能會在這個全球第二大經濟體的市場中領先美國競爭對手。

他說，「我今年稍早出席一個在中國舉行的論壇時，他們 (中國人) 將高盛董事長安置在盡可能遠離會議地點的飯店裡。見微知著，中國透過這些小細節表達他們的不滿。」高盛對他的說法沒有立即回應。

高盛曾遭中國冷落？ （圖: AFP）

Grimstone 也是英國最大儲蓄和投資企業之一標準人壽銀行 (Standard Life Aberdeen) 的董事長，他認為美中貿易爭端是長期問題，可能無法很快解決。

他說，「中國的目標是 2049 年。目前看來似乎還很遠，但它是一個具有全球視野的國家，到 2049 年，即中國建國 100 週年，他們希望重新奪回他們世界頂級國家的地位。」

他認為全球強權平衡的變化是他最擔心的問題之一：「我們將回到這樣一個時刻，我們將看到各個國家之間發生更多衝突，多邊主義降低，這些非常大的變化，不再是我成長經歷過的。」