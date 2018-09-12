巴克萊前CEO：聯準會還需要繼續升息

前巴克萊首席執行官鮑勃 · 戴蒙德（Bob Diamond）呼籲聯準會繼續升息，以便未來面對危機時有更大的靈活性。

周二，戴蒙德在接受彭博採訪時表示，2008 年次貸危機後，聯準會通過大幅降息和 1 兆美元的量化寬鬆才使得美國經濟復甦。美國股市在過去十年飆升，但是利率卻還未到 3%。一旦出現危機，他擔憂聯準會是否有充足的貨幣政策工具可使用。

戴蒙德認為，美國經濟現在可以承受升息的衝擊，持續升息可以為未來可能發生的風險做好準備。

此番論調和部分聯準會官員相類似。在上周五公布的非農數據和薪資增長超預期後，官員們紛紛認為聯準會應該持續升息。

達拉斯聯儲主席 Robert Kaplan 說道，「考慮到目前的經濟表現，我相信我們應該走向中性利率。在未來的 9-12 個月，我們應該升息至少三次，也許三到四次。」

克利夫蘭聯儲主席 Loretta Mester 表示，近十年內工作持續增長、工資增速加快，使得聯準會目前的升息計劃完好無損，並沒有跡象表明經濟已經過熱。

而聯準會在 8 月會議紀要同樣反映出，與會聯儲官員對美國經濟至少近期內強勁增長很有信心，其中寫道：

多位（many）與會者認為，如果未來數據繼續支持他們目前的經濟前景，可能很快適合邁出撤除寬鬆政策的又一步。

與會者總體預計，進一步循序漸進」升息「將和持續擴張的經濟活動、強勁的市場環境和接近 2% 這一聯儲中期對稱性目標一致。

多位（many）與會者重申，實質利率路徑將最終取決於未來的數據，以及數據怎樣體現經濟前景。

不過，前 IMF 首席經濟學家奧利維爾 · 布蘭查德（Olivier Blanchard）卻持有相反的觀點。

他在上周末舉行的波士頓聯儲貨幣政策會議上表示，建議聯準會可以開始購買股票和商品，而不是過多資產，來應對下一次可能的經濟衰退。

他說道，即使聯準會的短期聯邦利率在 2.875% 附近，一旦衰退爆發，並沒有多少寬鬆的空間，更應考慮購買股票等高溢價資產。

據 CME「聯準會觀察」，聯準會今年 9 月升息 25 個基點至 2%-2.25% 區間的機率為 100%，12 月至 2.25%-2.5% 機率為 70%。