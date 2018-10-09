受惠記憶體成本下跌！花旗上調蘋果目標價、EPS

花旗研究公司 (Citi Research) 的數據分析指出，受益於智慧型手機 iPhone 的零組件價格下滑，蘋果股價與每股純益 (EPS) 有望攀升，花旗因此上調該公司目標價格，並重申對其的「買入」評級。



花旗認為蘋果 (AAPL-US) 明年的每股純益將高於預期，週一 (8 日) 將該公司的目標價格從 230 美元上調至 265 美元，約比週一收盤價格 223.77 美元高出 18%。

蘋果股價日線走勢圖

花旗分析師 Jim Suva 週一在給客戶的報告中表示，「我們提升財務數字預測，主要原因為較高的平均銷售價格 (ASP) 與毛利率，因為消費者偏好更大容量的 iPhone，以及新的記憶體價格下降，我們認為，蘋果的股票現在已成為具吸引力的價值投資。」



Suva 指出，記憶體成本占基本 iPhone 零組件成本約 10% 至 15%，而快閃記憶體的價格，自今年 3 月以來以下滑約 18%。

消費者為了更大的記憶體容量，需多支付超過 100 美元，蘋果此時的成本只增加約 20 美元，因此大容量 iPhone 銷售越好，蘋果的每股純益表現將越好，同一時間，iPhone 的平均售價表現亦將提升，將有望推升該公司股價。



iPhone XS 與 iPhone XS Max 為首次提供 512GB 記憶體容量的 iPhone 版本，分析師指出，「我們的分析顯示 iPhone XS 和 XS MAX 需求強勁，且大多數消費者選擇更大容量的記憶體的 iPhone 配置。」



Suva 將蘋果 2019 財年每股純益預期從 13.92 美元上調至 14.43 美元，而華爾街的共識預測為 13.61 美元。



蘋果股價今年表現明顯優於大盤，截至 8 日，該股票上漲達 32.3%，而標普 500 指數的漲幅為近 7%。