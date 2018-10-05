黃金周前3天 36萬人次陸客湧澳門 中美貿易戰或拿賭牌祭旗

澳門旅遊局數據顯示，「十一黃金周」前 3 日，到澳門的旅客達 42.4 萬人次，年增 14%；單是大陸客已佔 36.4 萬人次，年增 24.1%。

花旗發表報告指出，「十一黃金周」首 2 日到訪澳門的旅客年增 14.3% 至 27.62 萬人次，來自大陸的旅客約占總數的 86%，人次按年增加 27.2% 至 23.64 萬，2 日入境人次均高於去年國慶黃金周。

花旗認為，上述情況對澳門 10 月中場賭收增長是好兆頭，但該行目前保守預測澳門在 10 月的賭收僅增長 5% 至 280 億澳門元。

與此同時，澳門的賭博牌照即將到期，外界關注中美貿易戰持續升級，美國公司在澳門的賭牌有可能被拿來祭旗！

澳門多家賭博公司的賭牌將於 2020 年 3 月 31 日以後陸續到期，包括澳門博彩股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司、永利渡假村 (澳門) 股份有限公司、威尼斯人 (澳門) 股份有限公司等。

澳門報刊《新華澳報》昨 (4) 日刊登文章指出，澳門行政長官崔世安的第二任期將於 2019 年底屆滿，如果他在任期內不處理，將會把問題留給下屆政府，而下屆政府恐怕到時不夠時間處理。而本屆政府處理的方法之一，是按照現有機制，給予首先到期的公司續約牌照。

但文章強調，無論賭牌以何種方式處理，中央政府都會參與作出決定，甚至澳門當局只能服從中央方面的統一戰略安排，尤其是目前中美貿易戰正酣，還有向安全領域發展跡象。

文章沒有明確說明哪些賭博公司會受到影響，但資料顯示，在上述賭博公司中，永利和威尼斯人全部為美資。

文章聲稱，在當時中國外交部長錢其琛的心中，2 家美資賭博企業，最好是一家親民主黨，另一家親共和黨，以利於他在主持對美外交中能夠運籌帷幄。

文章認為，當年的一些發牌因素仍未消除，再加上「中美博弈」的重大變數，澳門賭牌的續約將首當受到衝擊。

澳博 (0880-HK) 副主席蘇樹輝昨天在接受訪問時指出，期望澳博的賭牌到 2020 年時，能夠獲臨時續約至 2022 年，屆時再一併和其他同業重新競投。

銀娛 (0027-HK) 副主席呂耀東日前接受 GGR Asia 訪問時表示，中美貿易戰或觸發大陸消費者關注，並可能對博弈收入構成影響，並認為要繼續估計博奕收入每年有 2 成增長不太合理。