LiTV 線上影視上半年199元看到飽最受歡迎 明年攻家庭市場

台灣 OTT 業者「LiTV 線上影視」，持續強化對會員的服務，LiTV 指出，回顧 2018 上半年的整體銷售，LiTV 指出，站內最受消費者歡迎的就是「豪華組合餐」，價格比市面上其他 OTT 平台更具競爭力，主打年繳方案 1 個月只要 199 元起，就可以觀看 LiTV 全部的影視服務；明年目標則將瞄準家庭用戶市場。

LiTV 指出，基於大數據的觀察與調查，得知觀眾對不同載具的觀看行為有不同處，雖然網路興起，OTT 帶來影音市場的轉變，改變民眾收視習慣，年輕族群只要輕鬆滑手機，便可收看最新的流行戲劇、節目，但還是有部分消費者仍然會透過電視頻道來看節目。

LiTV 強調，提供合法正版的 400 台電視頻道，除既有第四台及 MOD 的精選 100 台直播頻道外，也依照用戶收視習慣、喜愛觀看程度，編播 300 多台的頻道內容，包括各類戲劇、綜藝、電影節目等頻道。

LiTV 指出，透過長期且持續觀察，並利用站內大數據演算，能掌握用戶喜好及收看方式，進而增加用戶每天收看影片時間，董事長錢大衛也表示，LiTV 以數據觀察收視群眾之影視需求，因此推出 400 台電視頻道，結合網路影音及電視頻道，提供消費者最佳影視服務。

回顧 2018 上半年的整體銷售，LiTV 站內最受消費者歡迎的就是「豪華組合餐」，價格比市面上其他 OTT 平台更具競爭力。

LiTV 強調，從整體 OTT 市場來看，目前其他 OTT 平台 1 個月的服務費都是在 200 元附近，但能提供的影音服務較多且單一缺少多元選擇，為滿足消費者，特別是小資族群，因此推出平價「豪華組合餐」方案。

錢大衛表示，LiTV 明年目標將更專注在家庭用戶經營，2018 年 LiTV 與許多通路商合作，家庭用戶對 LiTV 的詢問度都很高，因此後續如何在家用市場深耕，將是行銷重點；LiTV 線上影視也將在技術上不斷提升，內容推陳出新，並與內容商、頻道商、有線電視等合作夥伴密切合作。