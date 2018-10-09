台股盤前－國慶日前夕政府代操基金傳進場 拚守穩10400點

台股昨 (8) 日傳出勞退基金將撥款 420 億給委外代操投信進場，尾盤跌幅收斂，終止連 2 天跌逾百點的態勢，而今 (9) 日來看，法人認為，10400 點為短期支撐關卡，加上國慶日前夕，勞退基金進場消息有助穩住投資人信心，惟美科技股重挫，成盤面不確定因子。

美股 8 日自早盤頹勢反彈，但由於擔心美中貿易緊張加劇，科技股依然走低，微軟下跌 1.1%、Google 母公司 Alphabet 下跌 1%，而特斯拉因執行長馬斯克推特諷刺美國證管會惹議，股價也下跌 4.4%。

不過昨日市場傳出，勞動部盤中火速通知去年得標的「106-1」標的 7 家投信將正式撥款，據了解，「106-1」的 770 億元委外代操案，在去年已先撥款 350 億元，剩餘 420 億元今日可望進場。

加上財政部昨日公布 9 月進出口統計，出口連 23 紅，規模 296.2 億美元，為歷年單月次高，年增率 2.6％，第 3 季出口 862.8 億美元，為歷年單季新高，較上年同季增 3.1％，出口、進口也分別創下連九季、連八季正成長，是近十年來最長成長周期。

累計前九月出口 2,501 億美元，創歷年同期新高，較上年同期增 8.1％。至於 10 月出口，去年中秋節落在 10 月，今年工作天數多了三天，加上國際原油價格仍處高檔，短時間不會大幅拉回，及 iPhoneXR 平價機上市，偏樂觀，預估年增率在 4％至 7％間。

紡織股王儒鴻受惠非洲罷工事件負面影響開始消退， 9 月營收 21.85 億元，年增 4.91%，重返成長軌道。第 4 季傳統旺季，儒鴻看法樂觀，來自美中貿易戰轉單、北美 12 月耶誕節訂單挹注，將帶動營收成長。

不過被動元件族群因第四季展望因美中貿易戰出現雜音，相關類股昨日股價持續探低，被動元件龍頭國巨盤中寫下新低價 378 元，尾盤在買單拉抬下由黑翻紅，雖終場站回 400 元關卡、以 404 元作收。除國巨外，其餘個股大多收黑，信昌電重挫逾 9%；華新科跌幅也達 6%，股價續探低；禾伸堂、大毅也有超過 2% 的跌幅。

法人指出，台股昨日留上下影線，加上 10400 關卡目前看來相對有撐，在明 (10) 日雙十國慶日的情況下，政府代操基金進場的消息可望刺激投資人的信心，盤勢可望止跌出現反彈整理。