股價跌破10元 碧桂園擬動用不超過30億 繼續買回庫藏股

中國房地產業龍頭之一的碧桂園 (2007-HK) 近期股價愈跌愈深，上週五 (9 月 28 日) 更跌破港幣 10 元關口。最新集團公布，有意繼續行使買回庫藏股授權，動用不多於港幣 30 億元進行買回自家股票，並將不時檢視該金額作出適當調整。

碧桂園股價

碧桂園於 2017 年 12 月 4 日被恒指服務公司納入籃籌股以來，股價不漲反跌，至今跌近 22%。除了大股東楊氏家族頻頻出手增持外，集團亦於市場買回自家股票，其間接全資附屬公司貴能企業亦於市場收購股份，用於員工獎勵計劃 。

根據公告顯示，至今碧桂園年內已買回 7885 萬股，涉資港幣 9.93 億元，並已註銷當中 2085 萬股；貴能則在年內收購共 1.767 億股，涉資近港幣 22.39 億元。

今年 5 月 17 日股東大會批准的買回庫藏股授權，允許最多買回約 21.7 億股股票，在扣除已經買回的 7685 萬股後，仍可繼續買回最多 20.97 億股，集團預計動用不多於港幣 30 億元進行買回動作。

碧桂園指出，集團目前財務狀况穩健，董事會相信建議買回庫藏股及其後註銷買回股份可以提高股份的價值，從而提高股東報酬。同時反映董事會對長遠業務前景有信心，最終使公司受惠，符合公司及股東整體利益。

