招商局置地(00978-HK)組合營發展南京商業項目

招商局置地(00978-HK)公布，10月8日，該公司之間接非全資附屬公司招商局南京及招商局南京之全資附屬公司南京招盛於公開投標成功中標。因此，招商局南京、招商局南京之全資附屬公司南京招盛、獨立第三方南京丁家莊物流中心與南京丁家莊商貿訂立增資協議，據此，招商局南京與南京招盛同意透過各自注資3.56億元(人民幣.下同)及1.78億元之方式投資於南京丁家莊商貿有限公司，以透過南京丁家莊商貿開發該地塊。

於增資協議日期，南京丁家莊物流中心持有項目公司100%已發行資本，而項目公司則持有該地塊之土地使用權。於增資協議完成後，招商局南京、南京招盛及南京丁家莊物流中心於項目公司之股權將分別為40%、20%及40%。

招商局南京、南京招盛、南京丁家莊物流中心與南京丁家莊商貿於10月8日進一步訂立債務償還協議，據此，於增資完成後，招商局南京與南京招盛須按其於南京丁家莊商貿之相應持股比例向南京丁家莊商貿提供股東貸款。於南京丁家莊商貿之預計投資總額將約為36.19億元。招商局南京及南京招盛於南京丁家莊商貿之資本承擔(包括向項目公司註冊資本注資及股東貸款)將分別約為14.478億元及7.239億元。

南京丁家莊商貿為於2013年5月14日在中國成立之有限責任公司，主要從事房地產開發業務，包括開發及建設位於中國江蘇省南京市棲霞區寅春路以東、燕新路以西、飛雪路以南、奮鬥路以北之地塊。該地塊總佔地面積為59,128.43平方米，指定作商業用途，年期為40年。於南京丁家莊商貿之預計投資總額將約為36.196億元。