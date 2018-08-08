本業、業外兩得意 聯強上半年獲利年增53% EPS 2.26元

聯強 (2347) 公告半年報，第二季歸屬於母公司業主淨利為 15.17 億元，年增率為 14%，但較有處分轉投資新聚思股票的首季減少 32.7%，EPS 為 0.91 元。其中，第二季營業利益 10.97 億元，較上季減少 13.5%，較去年同期則成長達 26.8%。累計上半年營收 1799 億元，年增率 15%，稅後盈餘 37.67 億元，同比成長 53%，EPS 2.26 元。



聯強表示，近年來該公司不僅在核心產品領域透過綿密通路布建的優勢，持續保持穩健成長、擴大市占外，同時在雲端、智能物聯網、智慧裝置等新產品領域的開拓也有明顯的斬獲，再加上不斷進行營運效率的優化，使該公司在營收與獲利方面都能夠屢屢創下佳績。



從地區角度來看，聯強表示，各國家市場延續第一季的氣勢，都有超過兩位數以上的成長，其中，中國市場成長達 16%，台灣成長 19%，紐澳、印尼與香港亦有 10% 至 12% 的成長。



從產品來看，伺服器 / 存儲、網路資安、軟體等數據中心相關產品因企業與政府持續進行數位轉型與加強資訊安全的保護，成長 21%；電競熱潮帶動記憶體、繪圖卡與高階、大尺寸顯示器的升級需求，成長 18%；手機因市場漸由電信商綁約轉向空機銷售，成長達 72%。



在新產品部分，雲端運算業務從 2016 年自動化平台啟用後，出現爆發性成長，上季營收再創歷史新高，成長 63%，有效訂閱用戶更超過 16 萬；智能物聯網 (AIoT) 與智慧音箱、無人機、虛擬實境等，因導入多家全球一線品牌並持續開發新應用範圍，成長高達 182%。



展望下半年，雖市場可能受到諸多不確定因素干擾，但聯強日前公布 7 月的營收仍然保持強勁動能、年成長達 14% 來看，聯強秉持多產品、多通路、多國市場的通路創新服務模式及市場營運策略，經營績效穩健；同時近年在新產品、新市場、新通路的佈局已帶動營運進入新的成長循環，市占率持續擴大，下半年營收表現仍可較上半年有大幅度的成長。

