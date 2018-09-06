聯強8月營收356.5億月增10% 連15個月創同期新高

聯強 (2347-TW) 今 (6) 日公布 8 月合併營收 356.5 億元，月增 10%，年增 3%，連續 15 個月創歷史同期新高，且攀上單月歷史第三高，累計前 8 月合併營收 2478 億元，年增 13%。

聯強指出，8 月資訊產品營收 218.9 億元，年增 9%；通訊產品 15.8 億元，年增 27%；消費性電子產品 31.1 億元，年減 4%；IC 元件 90.7 億元，年減 8%。

累計前 8 月資訊產品營收 1413 億元，年增 13%，占總營收比重 57%；通訊產品 172 億元，年增 51%，占總營收比重 7%；消費性電子 216 億元，年增 2%，占總營收比重 9%；IC 元件 677 億元，年增 8%，占總營收比重 27%。

聯強第 2 季合併營收 906 億元，年增 13%，連續第 4 個季度創同期新高，稅後純益 15.17 億元，年增 14%，每股純益 0.91 元，創近 5 年來同期新高；累計上半年營收 1799 億元，年增 15%，創同期新高，稅後純益 37.67 億元，年增 53%，創上半年度歷史新高紀錄，每股純益 2.26 元，創同期歷史新高。

聯強表示，以地區來看，第 2 季都有超過兩位數的成長，中國成長 16%，台灣成長 19%，紐澳、印尼與香港則有 10~12% 成長；產品部分，核心產品包括伺服器 / 存儲、網路資安、軟體等數據中心相關產品成長 21%；電競熱潮帶動記憶體、繪圖卡與高階、大尺寸顯示器相關產品成長 18%；手機因市場逐漸由電信商綁約轉向空機銷售，成長 72%。

新產品部分，聯強雲端運算業務從 2016 年自動化平台啟用後，營收維持爆發性成長，今年第 2 季營收再創單季歷史新高，成長 63%，有效訂閱用戶更超過 16 萬；智能物聯網 (AIoT) 與智慧音箱、無人機、虛擬實境等領域，因成功導入多家全球一線品牌並持續開發新應用範圍，成長高達 182%。

展望下半年，在新產品、新市場、新通路布局帶動營運進入新的成長循環，市占率持續擴大，看好下半年營收表現仍可較上半年大幅成長。