研華進攻新德里 佈局印度最後一塊拼圖

工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 今 (5) 日宣布，將協同外貿協會發展印度新德里據點，持續深化印度產業物聯網市場，而這是研華的第 4 個印度據點，拿下全印度戰略佈局的最後一塊拼圖。除了搶攻印度鋼鐵、電廠、礦場、車廠等產業物聯網外，也有助成為台灣智慧製造產業鏈出海口。

研華科技執行長何春盛指出，印度被外貿協會董事長黃志芳定位為「重中之重」，與研華策略相當，並認為印度是南亞最重要的市場之一，研華 2002 年進軍印度時，先行在「印度矽谷」班加爾羅設立總部，2012 年取得印度製造，讓研華在印度每年都交出營收雙位數成長，2018 至今已經翻倍成長，提前達標。

研華 IoT 嵌入式平台事業群總經理張家豪表示，研華陸續部署南印、西印及東印等據點，今年加入新德里戰略據點，拿下印北這塊全印度的最後一塊拼圖。

研華指出，為了深化印度市場，對在地人才與印度物聯網教育不遺餘力，2 年來與 25 個印度頂尖 IT 學院，分享研華全球智慧物聯網的成功經驗與案例。未來開拓新德里據點，將協助研華搶攻印度產業物聯網市場，延伸至鋼鐵廠、電廠、礦場、車廠等產業，並成為輸出台灣智慧製造產業鏈出海口。

研華指出，印度為全球第六大經濟體、全球人口第二大國，近年為金磚四國中經濟成長最快速的國家。國際貨幣基金組織 (IMF) 預測，印度今年將穩坐全球經濟成長王， GDP 成長率將達 7.4％。