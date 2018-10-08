【顧德投顧】半導體景氣寒冬,中國供給過量,全球半導體遭遇雙重打擊

◆盤勢分析

上禮拜六, 外資出具報告認為全球半導體, 將出現負成長, 老師過去已知的情況是手機等智慧裝置成長率趨緩, 但是負成長就又是另外一回事, 過去只有大陸不斷擴產, 影響記憶體報價, 但是現在連需求都出問題, 半導體是現在台股唯一比較能跟世界競爭的大型產業, 如果半導體景氣都出問題, 只靠傳產是很難支持現在的大盤, 所以這邊建議投資朋友避開全部的電子產業, 因為半導體是電子產品的大腦, 如果半導體的需求下滑, 就代表下游的產品銷售出了很大的問題, 所以電子的相關產業都要小心

這邊就會建議投資朋友, 投資傳統產業, 股價波動較小, 即使下跌也不會像電子產業跌幅這麼深, 另外配合上我們的放空操作, 下跌的過程中, 不但跌得比別人少, 也可以利用空單賺錢, 如果半導體後續的走勢真如預期, 我想台股接下來, 還有很大的下修空間, 這邊還是希望投資人多換股操作, 相關的偏空族群, 例如, 被動元件, 矽晶圓, 工具機, 記憶體, 面板, 太陽能, MOSFET 都很有下修空間, 如果有股價反彈, 強烈建議分批停損, 因為這些類股, 過去漲太多, 現在又遇到景氣降溫, 修正幅度會非常的大, 以上

王閔生 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估