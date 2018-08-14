和勤上半年純益年增29倍 EPS 0.76元 看好下半年車市旺季需求

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今年來營運走揚，第 2 季營收 6.51 億元創歷史新高，稅後純益 4211 萬元較去年同期轉虧為盈，並改寫 7 年來新高，上半年稅後純益 5727 萬元，年增 29.71 倍，每股純益達 0.76 元，公司看好，下半年車用沖壓件的旺季效應。

和勤精機是大中華地區第二大精沖廠，汽車零件與硬碟機構件兩大業務穩定增長，第 2 季營收 6.51 億元，創單季歷史新高，毛利率 18.75%，季增 2.28 個百分點，年減 2.01 個百分點，稅後純益 4211 萬元，季增 1.78 倍，也較去年同期轉虧為盈；累計上半年營收 12.54 億元，毛利率 17.65%，年減 3.59 個百分點，稅後純益 5277 萬元，年增 29.71 倍，每股純益為 0.76 元。

和勤精機主管表示，下半年進入中國車市旺季，加上新產品電池殼殼體、雙金屬配油盤等陸續進入量產，下半年展望穩健樂觀。

和勤自去年下半年進行整改，陸續出售非核心業務資產，致力精密沖壓件本業技術與設備投資，整改成果於今年逐步顯現，策略性接單與控管成本調整下，第 2 季平均毛利率 18.75%，較第 1 季增加 2.28 個百分點，隨著新產品的量產，將可帶動平均毛利率上揚。

在汽車零件方面，和勤精機為德國 VW 集團 Tier1 供應商，至於其他中國自主品牌車廠客戶，和勤屬於 Tier2 廠商，上半年汽車零件營收 7.39 億元，佔集團營收比重 58.97%；硬碟機構件 (VCM Plate) 的終端客戶為 Seagate 與 WD，上半年 VCM Plate 營收 4.50 億元，佔集團營收比重 35.91%。

展望下半年，汽車零件主要客戶均給出增量計畫，和勤獨家供億 Tesla 的繼電器基座，將隨 Model 3 提高產量而增加；硬碟 (HDD) 的雲端、物聯網等應用高階機種需求成長，和勤產品出貨也同步增加，下半年還有部分 HDD 新產品進入量產；其他新產品部分，電池殼殼體將在第四季量產，雙金屬配油盤有 10 個產品已量產，其他新產品卡車離合器片、紡織機械、變速箱駐車機構小總成件等都在開發進行中。

因應業務拓展，和勤也啟動擴產計畫，大陸嘉興和新廠在年底將在現有 4 個生產線外再增建第 5 條生產，在台灣中科四期二林園區將於 9 月 17 日舉行聯合動土典禮，未來硬碟產線將移回台灣生產，大陸廠則全數生產汽車零件，預計 2020 年底完成擴產計畫。