凱基銀主辦百和興業-KY聯貸1.5億美元募集完成 認購額度逾1.8倍

開發金 (2883) 旗下凱基銀主辦百和興業 - KY(8404)1.5 億美元（約 46 億新台幣）聯貸案，已募集完成，今 (8) 日由凱基銀行董事長魏寶生代表銀行團與百和興 - KY 董事長鄭國烟簽訂聯合授信合約。百和興業聯貸案由凱基銀與台灣銀行共同擔任聯貸統籌主辦銀行，募集響應熱烈，5 年期總金額 1.5 億美元，聯貸案共計吸引 12 家銀行參貸，超過 1.8 倍的額度認購結案，取得資金將用於支應百和興業於越南設廠、生產營運所需的海外資本支出及充實營運週轉金等資金需求。



百和興業為國際粘扣帶、鬆緊帶及織帶製造大廠，為多家國際知名運動品牌暨 3C 產品指定材料供應商，除生產鞋材、成衣及 3C 產品等輔料產品外外，近年亦跨入針織緹花網布業務領堿，深耕中國大陸 20 餘年，透過發展輔料產品所累積的織造、染色等製造能力暨銷售通路。



為響應政府南向政策且就近供應國際品牌指定鞋廠需求，百和興業決定前往越南設廠，就近服務客戶並提高企業經營效能及整體競爭力，目前子公司越南百宏公司已試產認證並小量出貨，預計明年產能將大幅提升。