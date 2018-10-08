鉅橡Q3營收3.9億元創新高 規劃將調高產品報價3-5%

PCB 製程墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收達 1.27 億元，月減 2.16%，年增 1.32%，推升第 3 季營收以 3.9 億元改寫歷史新高，鉅橡為因應原物料價格居高不下，計畫第 4 季將再調高產品售價 3-5%。

鉅橡 9 月營收為 1.27 億元，月減 2.16%，年增率 1.32%，第 3 季營收以 3.9 億元創新高，季增 11.69%，年增 13.97%，累計前 9 月營收為 10.84 億元，年增 17.27%。

鉅橡今年第 1 季因原物料上漲，調漲過產品售價一次，客戶端也大致接受，但終端產品售價調漲，趕不上原物料價格快速上漲，鉅橡主管今天指出，鉅橡目前規劃，第 4 季將進行另一次調價，目前規劃產品漲幅約為 3-5%。

鉅橡第 2 季稅後純益 4005 萬元，季增 49.94%，年增 6.56%，每股純益 0.49 元，累計上半年稅後純益為 6677 萬元，年增 14.59%，每股純益為 0.81 元。其中，產品漲價速度追不上原物料漲幅，使鉅橡上半年毛利率跌到約 2 成。

鉅橡今年第 1 、 2 季及上半年毛利率下滑到 20% ，鉅橡主管指出，主要是原物料工業用紙今年以來價格上漲 40%，酚價上漲更達 80% 漲幅，而鉅橡對客戶端是一季報價一次，因此報價漲幅遠追不上原物料價格漲勢。