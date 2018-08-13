產品漲價速度追不上原物料漲幅 鉅橡H1毛利率跌到2成

PCB 製程墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (13) 日公布最新財報，第 2 季稅後純益為 4005 萬元，季增 49.94%，年增 6.56%，每股純益為 0.49 元，累計上半年稅後純益為 6677 萬元，年增 14.59%，每股純益為 0.81 元。其中，產品漲價速度追不上原物料漲幅，使得鉅橡上半年毛利率跌到約 2 成。

鉅橡第 2 季營收為 3.5 億元，毛利率為 20.52%，季減 0.42 個百分點，年減 5.61 個百分點，稅後純益為 4005 萬元，季增 49.94%，年增 6.56%，每股純益為 0.49 元；上半年營收 6.94 億元，毛利率 20.73%，年減 6.87 個百分點，稅後純益為 6677 萬元，年增 14.59%，每股純益為 0.81 元。

鉅橡今年第 1 季、第 2 季及上半年的毛利率下滑到 20% 的水準，鉅橡主管指出，主要在原物料工業用紙今年以來價格上漲 40%，酚價上漲更誇張達 80%，造成鉅橡對客戶端採取一季報價一次，其報價的漲幅遠追不上原物料價格的漲勢。

鉅橡第 3 季為市場旺季，鉅橡主管指出，除原物料價格可能下滑而有利獲利之外，鉅橡本身也採取積極優化生產、降低生產成本的措施，第 3 季業績可望隨營運規模的擴大而走揚，也有助獲利提升。