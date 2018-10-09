貴金屬盤後─利率上升 美元上漲 黃金收低17美元

黃金期貨週一回檔，創逾一週收盤低點。債券殖利率仍偏高，美元指數走堅，為黃金帶來壓力。

分析師說，黃金疲弱不僅是因美元走強，還有殖利率上升。該二項因素為不具利息的黃金帶來利空。短期而言，只要 1205 至 1215 美元壓力未能突破，黃金仍可能下跌。

12 月黃金下跌 17 美元，或 1.4%，收於每盎司 1188.60 美元，創 9 月 27 日以來最低收盤水準。

12 月白銀下跌 32 美分，或 2.2%，至每盎司 14.329 美元。

分析師說，中國股市重挫，使得黃金擴大跌幅。但技術面而言，黃金守在 1181 美元之上，為利多訊號。若明日黃金仍能守在 1181 美元之上，可望測試 1214.80 美元。

週一，美元指數上漲 0.1% 至 95.762。今年以來，美元指數上漲近 4%，黃金則下跌了約 9%。

美國 10 年期債券殖利率上週收盤接近 3.23%，仍接近數年高點。週一為哥倫布日，美國債券市場休市。

2018 年，聯準會 (Fed) 已三度升息，預期 12 月將再度升息。升息可推升債券殖利率，削弱不具利息的黃金需求。升息亦有助美元走強，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。