空壓機製造廠力達前3季營收跨越60億元 較去年小成長

空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收為 6.17 億元，月減 3.5%，年減 18%，下滑主因是受人民幣弱勢，及美中貿易戰等因素影響，造成市場觀望，力達仍對節能螺桿機的長期市場趨勢仍有信心，持續進行螺桿主機自製量產，及新工業園區開發。

力達 9 月營收為 6.17 億元，月減 3.5%，年減 18%，第 3 季營收為 19.65 億元，下滑到 6 季以來新低，季減 8.76%，年減 11.28%；而前 9 月營收 60.06 億元，年增 0.25%。

力達前 9 月主要產品營收比重，螺桿出貨比重持續位居首位，營收比重分別為活塞機 36.4%、螺桿機 48.1%、渦旋機 12.9%；力達主管指出，空壓機行業需求及格局不斷提升，力達持續致力轉型升級，將以推升高階產品的成長為提升獲利能力的重要來源。

力達主管指出，近期面對美中貿易戰範圍及程度持續升溫，短期來看，貿易戰對中國整體經濟影響程度持續發酵，長遠來看，中國政府面對貿易戰採取因應措施，近期積極在政策面的改革，致力加速內需成長動能，包含擴大中國基礎建設、大規模減稅及淘汰落後生產設備等，實際成效及影響仍須觀察。

力達在美中震盪局勢下，公司對節能螺桿機的長期市場成長趨勢仍有信心，也因此持續進行螺桿主機自製量產，及新力達園區廠房的興建工程，期望未來整合後，能全力發展高階節能及智能壓縮機，挹注公司長期營運動能。

力達目前仍含息 5 元待除息，董事會決議 11 月 7 日為除息交易日，現金股息將在 11 月 29 日發放。