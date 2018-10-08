〈2018招商〉3大誘因吸引外資 投資力道媲美南韓

台灣每年吸引外商投資金額規模約為 100 至 130 億美元，經濟部長沈榮津指出，台灣「5+2 產業創新」方案、內需消費型態以及平面顯示器、半導體等領先產業優勢三大原因，都是吸引外商來台投資的最大誘因，目前外商投資規模與南韓相當，期待未來繼續成長。

經濟部今 (8) 日舉辦 2018 台灣全球招商論壇，與 23 家外商簽署投資意向書 (LOI) ，以國家別區分，前三大來源國分別為日本、美國，以及新加坡、瑞士，新南向國家如泰國同步有廠商來投資。

經濟部長沈榮津表示，外商到台灣投資，主要看中台灣三大面向的商機。首先是政府的 「5 + 2 產業創新」方案，包括亞洲˙矽谷、智慧機械、綠能科技、生技醫療、國防、新農業及循環經濟等，而人工智慧、物聯網及智慧製造等產業鏈缺口，也吸引外商投資。

再者，沈榮津指出，台灣的內需型消費商機可觀，因應台灣的創新型態以及接受新事物程度高，讓台灣能夠成為服務餐飲等產業的實驗場域，將台灣作為亞洲市場的發展基地，結合購物休閒，有望創造龐大商機。

此外，沈榮津認為，台灣在平面顯示器以及半導體等產業都是全球領導者，具備顯著優勢，並且擅長製程創新跟商品化，加上產業聚落完整，能夠吸引以製造專長的材料、設備及物流業者來台投資。

沈榮津指出，以韓國今年 1 至 3 季外商投資金額 192 億美元、實際投資 117 億美元來看，台灣每年吸引外商投資約 100 至 130 億美元，與南韓規模相當，然而未來還有相當大的成長空間，經濟部特別成立投資台灣事務所，提供外商專人、專案、專責的單一窗口，期待落實更多外商投資。