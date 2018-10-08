【異動股】恒大健康(00708-HK)與賈躍亭現爭議U+A0 股價波動現跌17%

與賈躍亭合作電動車出爭議的恒大健康(00708-HK)，複牌後股價大幅波動，初段曾急跌36.6%至6.66港元低位，之後跌幅顯著收窄，曾報9.15港元，跌12.9%；現報8.7港元，跌幅再次擴大至17.1%。。

恒大健康公佈，賈躍亭已向香港仲裁中心提出仲裁，要求解除雙方所有協議。

恒大健康子公司去年入股法拉第未來(FF)，按照協定約定在今年底前支付8億美元、2019年支付6億美元、2020年支付6億美元。恒大在今年8年5月25日已提前支付完畢2018年底前應支付的8億美元。今年7月，賈躍亭提出恒大的8億美元已基本用完，要求恒大再提前支付7億美元。恒大為支持合資公司的發展，與賈躍亭簽訂補充協議，同意在滿足支付條件的情況下，可提前支付7億美元。

恒大健康表示，賈躍亭利用其在合資公司多數董事席位的權利操控合資公司，在沒達到合約付款條件下，要求恒大健康付款，並以此今年10月3日在香港國際仲裁中心提出仲裁，要求剝奪恒大作為股東享有的有關融資的同意權，並解除所有協議。

公佈稱恒大健康已履行相關協議項下的責任，並聘請國際律師團隊，將採取一切必要的行動，捍衛其相關協議下持續享有的權利，以保障公司及股東的利益。