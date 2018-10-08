西南證券：匯率貶值將是有序可控

中國央行周日宣布，自10月15日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4,500億元人民幣中期借貸便利(MLF)，這部分MLF當日不再續做。除去此部分，降準還可再釋放增量資金約7,500億元。

西南證券宏觀分析師 楊業偉：

在外部利率攀升，美國國債利率達到近七年高位，而美元再度升值環境下，央行繼續降準，顯示央行政策已經明確的以穩定國內經濟和金融市場為主。在實體經濟持續走弱環境下，寬松的貨幣環境不會發生變化。

降準的同時央行有關負責人表示，將繼續保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸和社融規模合理增長。這顯示在同時面臨經濟下行壓力和外部利率上升、人民幣貶值的雙重約束之下，央行政策更多的以國內經濟和金融市場穩定為主。因而央行貨幣政策將持續寬松，流動性充裕的狀況不會發生變化。

中美利差收窄以及美元升值加大匯率貶值壓力，這在國慶節期間的離岸市場有所體現。而央行在此降準意味著中美利差將繼續收窄，匯率貶值壓力可能有所增加。然而這並不意味著匯率貶值將失控，由於外匯市場的發展和管控加強，我們看到4月份以來人民幣兌美元匯率持續貶值的同時，資本並未出現明顯流出，無論是外貿企業結售匯意願還是商業銀行對外凈資產，均基本維持穩定。因而，央行在控制匯率貶值速度上具有較強可控力，匯率貶值將是有序可控的。

在外部利率攀升和美元升值環境下央行繼續降準，顯示央行堅持貨幣政策獨立性，以國內經濟和金融市場穩定為主要目標。然而由於寬松政策向實體經濟傳導渠道尚未完全打通，短期內經濟下行狀況不會改變，因而央行寬松的貨幣環境延續，流動性繼續保持充裕狀態。短端利率繼續保持低位，這意味著長端利率上升空間有限，債市大概率延續震蕩態勢，無需對外部利率上升過於恐慌。

來源：路透社

