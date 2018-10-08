【IPO追蹤】浦林成山(01809-HK)公開發售認購不足 下限定價

中國輪胎製造商浦林成山(01809-HK)公布公開招股結果，合共接獲2618份有效申請，合共認購428.7萬股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購總數1350萬股香港發售股份約0.32倍。

由於香港公開發售認購不足，香港公開發售未獲認購發售股份數目已重新分配至國際發售，該重新分配後，分配至香港公開發售項下的發售股份最終數目減少至428.7萬股股份，佔根據香港公開發售初步可供認購發售股份數目的約31.76%及全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的3.18%。合共921.3萬股未獲認購香港發售股份已重新分配至國際發售。有1966份申請認了一手(500股)，無論認購一手或最高的40萬手，中籤率是百分百。發售價定為每股股份5.89元，為招股價介乎5.89元至7.5元的下限。

集資淨額7.318億元，當中約40.5%將用於全鋼子午線輪胎產能擴張第一及第二階段的投資；約19.8%用於半鋼子午線輪胎產能的擴張；約30%用於併購；約9.7%用作營運資金。

浦林成山引入中國重汽(03808-HK)為上市前投資者，涉資4000萬美元，相當於每股作價4.95元，較浦林成山招股價下限5.89元折讓16%，上市後持股9.98%，有權委任1名董事，中國重汽股份於浦林成山上市後禁售6個月。

預計股份於10月9日在主板掛牌，獨家保薦人為中銀國際。

