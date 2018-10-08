央行降準穩信心 A股逢甘露抵港股利空

國慶小長假，外圍市場遭遇「多事之秋」，港股遭利空打壓重挫，恒生指數與國企指數周內急跌逾4%，坊間猜測A股節後開市一定也「難逃一劫」。惟昨午中國人民銀行突然宣佈降準1個百分點，料將釋放增量資金高達7,500億元(人民幣.下同)，市場普遍認為，降準此時落地，意在避免A股大幅「補跌」，此舉顯然利於穩定市場預期，但亦不可高估托市力度，料整個10月A股仍將維持小區間震盪。

華安證券財富管理中心上海副總經理、首席投資顧問石建軍注意到，MSCI新興市場指數的走勢也與恒生指數相似，周跌幅達到4.5%。他接受香港文匯報採訪時表示，今日A股復市原本有相當大可能將低開，但央行拋出「降準」大禮包後，無疑會對沖前幾日外圍市場的負面效應，利於穩定開盤預期，哪怕早市仍然低開，幅度將有限。

本月料穩守2700關口

他續說，考慮到上證綜指今年以來跌近15%，創業板指甚至已跌近20%，9月以來反彈僅進行兩周，故無論從反彈周期、還是從性質級別而言，滬綜指直接再創新低的難度不小，本周滬綜指最有可能的回撤位置大致在2,750至2,770點，整個10月最大回撤位置理論上應該不會低於2,700點。

不過，石建軍進一步指，由於節前A股反彈出現短期指標高企跡象，節後大市即便在低開後回升或高走，亦無法改變全周震盪整理的基本態勢，料在整個10月，A股都將維持小區間震盪，投資者可在控制好總倉位的前提下，利用大盤震盪，低吸高拋做滾動。

內地「十一」小長假期間，利空消息層出不窮，包括美國、墨西哥和加拿大日前就更新北美自由貿易協定達成一致，被外界視為迄今為止對美國最有利的談判協議。此外，美國10年期國債收益率突破3.2%關鍵水平，創下2011年以來最高。

上周港股首當其衝已連跌數日。廣發均策海外投資基金管理公司總經理吳雲鵬對香港文匯報指出，隨着兩地市場互聯互通漸漸深入，港股與A股關聯度日益緊密，前者常常視後者為「風向標」，A股穩港股亦穩，而在利空頻出的「十一」假期，恰逢A股休市，缺少「風向標」的香港市場，波幅自然被市場情緒放大。

互聯互通致平衡對沖

除情緒面因素，若再從操作層面推斷，著名經濟學家宋清輝在接受香港文匯報採訪時說，此番內銀、內房及其他中資股大幅走弱，不排除因A股休市，一些機構先行沽出互聯互通相關股份、或衍生產品，作為平衡對沖。諾亞財富派投研部基金研究經理李懿哲也對香港文匯報提及，從恒指和恒生國企指數的跌幅來看，肯定存在部分國際投機者，在A股休市窗口沽空港股。

不過，上述業內人士均認為，投機者沽空港股，絕非後者插水的決定性因素，消息面利空頻出才是始作俑者，這些負面因素，同樣會在節後干擾A股。私募基金一村投資總經理潘江對香港文匯報表示，無論港股跌幅如何，國慶小長假後，A股一定有向下沽壓，畢竟與其他國家達成貿易協定，無疑將增加美國叫板中國的實力，而中美貿易戰本身，即是A股市場的「達摩克利斯之劍」。

A股投資者恐慌較少

潘江同時提到，從情緒面而言，中美貿易戰前期，A股一度因恐慌大跌。但眼下，港股投資者對貿易戰的擔憂，明顯甚於A股投資者，就算周一A股仍然受困於負面消息，下探幅度料有限，單日跌幅至多在2%至3%間。

「目前A股市場仍以本土炒家為主，內地市場看得更清楚，滬深兩市跌到如今，其實大家已經沒有那麼恐慌，投資者除關注宏觀層面的貿易戰，還是會仔細分析每一間企業的具體情況，亦非所有企業都會直接受到貿易戰波及。」潘江說，反觀香港市場則以國際炒家為主，他們因遠離中國市場而對之缺乏了解，對貿易戰擔憂當然更深，故此很可能「一刀切」迴避所有中資股。

香港文匯報訊記者 章蘿蘭 上海報道