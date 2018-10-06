鴻海威州加大招聘力道 13日起共計5場釋數百職缺

鴻海 (2317-TW) 集團在威州人才召募計畫持續展開，集團於美國當地時間 5 日宣布，將在全州舉辦一系列人才招聘會，預計將釋出上百個職缺，目前規劃共有 5 場，首場將在 13 日，在蒙特普萊森 (Mount Pleasant) 舉行，招募人員將成為集團在威州建立的人才和創新網絡一部分。

鴻海美國戰略計劃總監楊兆倫 (Alan Yeung) 指出，集團持續為在威州建立多元化和有才華的勞動力努力，此次透過舉辦全州招聘日，將是在威州建立的人才和創新網絡的一部分。

鴻海集團威州的第一個招聘會將在 10 月 13 日， 於鴻海威谷科技園區所在地、蒙特普萊森 (Mount Pleasant) 舉行，隨後 21 日於拉辛 (Racine)、24 日在綠灣 (Green Bay)、27 日於歐克萊爾 (Eau Claire)、以及 11 月 2 日於密爾瓦基 (Milwaukee)，都將舉辦一系列招聘會。

鴻海目前正在威州當地招聘數百個職位，涵蓋人力資源，硬件，軟件和固件工程，財務和會計，法律，商業分析，圖形和室內設計，施工管理以及銷售和營銷等多個領域和技能。

目前鴻海於當地徵才總共有三大管道，除了公開的招聘會外，還有退伍軍人招募，以及透過產學合作的方式，尋找大專院校的人才，朝集團 AI 8K+5G 的願景邁進。