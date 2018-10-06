美股盤後─殖利率上升 道瓊收低180點 S&P 500創一個月最大單週跌幅

美國公布就業報告錯綜，債券殖利率上升，美國股市週五下跌。

科技股表現不佳，S&P 500 下跌，本週跌幅近 1%，創 9 月 7 日當週以來最大單週跌幅。



道瓊工業平均指數收低 180.43 點或 0.68% 至 26447.05。

Nasdaq 指數收低 90.16 點或 1.16% 至 7788.45。

S&P 500 指數收低 16.04 點或 0.55% 至 2885.57。

費城半導體指數收低 31.32 點或 2.32% 至 1315.84。

道瓊盤中一度大跌 325.67 點。S&P 500 盤中跌破 50 日移動平均線，Nasdaq 盤中跌幅一度達 2.1%。

美國 9 月新增就業 13.4 萬人，低於預估的新增 18.5 萬人。但失業率下降至 1969 年以來低點。8 月新增就業人數由 20.1 萬人大幅上修至 27 萬人。9 月每小時工資年率成長 2.8%。

分析師說，勞工市場將持續吃緊，這意味工資將上漲，利率持續有上升壓力，將持續壓低股市。

美國 10 年期債券殖利率上升至 3.24%，創 2011 年以來高點。2 年期債券殖利率亦上升至 2.897%。本週，因經濟數據強勁，殖利率上升。

因經濟數據強勁，債券殖利率本週上升。供應管理協會 (ISM) 公布 8 月服務業指數創最快上升速度。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾的談話亦推升了殖利率走高。鮑爾週三說，利率要達到中性水平，Fed 仍有長路要走。該談話顯示 Fed 將進一步升息。

債券殖利率上升，一度帶動銀行股上漲，但隨後仍告回檔走低。

週五，美國另公布 8 月貿易赤字擴大至 532 億美元，儘管美國與其他貿易夥伴之間的貿易爭議持續，但貿易赤字却進一步擴大。過去 12 個月，赤字增加了 310 億美元，或 8.6%。