仁新10/8登興櫃 黃斑部病變眼疾口服新藥目標4年內上市

仁新醫藥 (6696-TE) 10/8 將登興櫃交易，旗下獲哥倫比亞大學獨家 RBP4 及 CDC7 技術平台，將優先發展旗下適用乾性黃斑部病變及斯特格病變的市場首見 (First-in-class) 口服新藥，目前正在進行一期臨床試驗，由於市場上沒有類似的競爭藥物，有機會於臨床二期試驗結束後，搶先獲得美國 FDA 核准，最快 4 年內就可上市銷售。

仁新董事長林雨新表示，跟癌症等疾病不同，黃斑部病變可能造成病患全盲，造成美國稅收、工作及醫療照護等問題，引起美國政府重視，目前只有哥倫比亞大學旗下的新藥被選進美國衛生研究院 NIH 的藍圖計劃，目標就是要讓藥品落地商品化順利上市。

仁新旗下新藥發明者 Dr. Petrukhin 表示，當初授權時超過五家藥廠競爭，雖然也有其他國際知名藥廠，不過認為黃斑部病變及斯特格病變等新藥開發相當重要，認為仁新相較其他藥廠將能更加專注研發，讓新藥以最快的方式上市。

仁新預估，斯特格病變雖然屬於罕見疾病，不過每年仍有 10 億美元的市場規模，另外，市場對於黃斑部病變則有 200 至 400 億美元不等的市場規模，Dr. Petrukhin 指出，全球至少有 2 億病患數，20 年後病患數恐怕會翻倍，每年商機至少 10 億美元起跳。

仁新醫藥資本額 5.95 億元，旗下產品線包括獲哥倫比亞大學授權的 RBP4 及 CDC7 兩大技術平台，以及 4 項小分子藥物，其中 LBS-008 適應症為乾性黃斑部病變及斯特格病變等眼疾，LBS-009 則主要應用於非脂肪性脂肪肝及第二型糖尿病，目前處於臨床前期預備階段。

仁新表示，公司主力為新藥開發，由於新藥開發後有專利期限，雖然 LBS-008 取得美國及歐盟的孤兒藥認定 (ODD) ，以及美國的罕見兒科疾病認定 (RPD) 等，可延長專利期限，不過目前預估專利保護期限至 2038 年，新藥開發完成後期待與大藥廠合作，讓新藥迅速在全球上市。