佳世達投資凱圖國際 開拓亞太血液透析市場版圖

佳世達 (2352) 聯合艦隊再添新成員！投資國內前五大透析通路—凱圖國際，正式跨足透析市場通路，雙方攜手可將研發、生產、品質管理到客戶服務串成產業鏈，產品廣度擴大涵蓋血液透析、血漿治療和醫美服務，市場版圖則從台灣、大陸延伸至東南亞，皆能以點線面串聯提供透析病患之需求。以拓展新市場為例，目前雙方已著手布局泰國市場，作為進軍東南亞的第一站，泰國總人口數約 6,900 萬人，是台灣的三倍，但目前接受透析治療的病患約 6.5 萬人，略少於台灣，且為複用市場，但以總人口數及經濟發展潛力來看，未來泰國透析耗材使用量將有很大成長空間。



佳世達董事長陳其宏表示，透過與凱圖合作，從產品的豐富性到市場版圖的開拓，都可望發揮綜效，台灣醫療器材的業者眾多，尚未形成國際規模的產業聚落，組成國際級的醫療艦隊，提高台灣整體醫療器材產業的能見度。



凱圖國際是由一群具備二十多年血液透析服務經驗的腎臟專科醫師與專業人員組成，產品範圍涵蓋血液透析、血漿治療、血袋事業、醫學美容等產品與服務，在台灣及大陸服務超過上百家醫院及透析中心，每年銷售約 150 萬支血液透析器。



凱圖國際說，加入佳世達集團，在財務、行政、品牌、法務等資源取得更多奧援，能更專注於擴大產品線與拓展亞太市場版圖，明基透析的國產血液透析器相較於其他進口品牌，貨源更充足穩定，對客戶的服務也更即時。

