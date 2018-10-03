創業家旗下生活市集整併3C市集 Q4業績戰新高

創業家 (8477) 今宣布，生活市集將再擴大銷售 3C 品類，即日起也於生活市集成立「3C 強檔專館」，囊括手機、配件及影音家電等商品，3C 市集將於 10 月 25 日正式併入生活市集，成為常駐強打專館，以全新生活市集 3.0 再出發，創業家指出，未來將全力經營生活市集及好吃市集兩大平台，並展開點數忠誠回饋計畫，為第四季最大檔期全力備戰再創新高。創業家於去年 10 月份進行內部整併策略奏效，帶動成長大幅躍進，今年 1-8 月份累計營收達 32.39 億元，年成長高達近 4 成，上半年獲利也已超越去年全年獲利表現。透過內部數據資料分析，宣布將生活市集進行內部資源整併再拓商品線，囊括生活用品及 3C 商品達到回購及客單的相互推升，並持續強化以量制價的絕對價格優勢，達到掌握散裝批發電商的新商機。



創業家董事長郭書齊表示，「價格」是電商最重要的關鍵決勝點，目前與主要競業相比，價格平均有 1-2 成的價差，單品銷量甚至高於競業的 10-30 倍；同時，也針對商家及團購需求加開每個品項的大組數選項，建立買越多省越多的實際消費折扣回饋，期望可有效掌握個人及商家團主需求的雙重標的，策略性開拓電商差異化商機。



創業家總經理廖家欣則提到，自今年初開始 3C 市集的強打商品逐步開始放到流量最大的生活市集中實驗，目前已有 5 成的商品同時在線於生活及 3C 市集兩個平台，其數據顯示更有高達 7 成 3C 商品在生活市集賣得比 3C 市集好，又以吸塵器、除濕機、掃地機器人等生活家電類、3C 配件藍芽耳機、行動電源等皆於生活市集衝出好表現，目前雙站的重疊會員已正式超過 6 成，且於生活市集的整體回購率遠高於原 3C 市集表現，客單價更有望透過 3C 商品挹注提升。