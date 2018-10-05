奇力新9月、Q3營收同步續創高 單季毛利率估逾4成 獲利將登峰

電感大廠奇力新 (2456-TW)9 月營收 20.57 億元，月增 1.74%、年增 72.18%；第三季營收 60.42 億元，季增 40.5%、年增 72.8%，同創歷史新高，法人指出，受惠電阻價格持穩高檔，第三季毛利率可望達 40% 之上，將推升獲利續創新高。

奇力新指出，9 月、第三季營收續創高，主要是因透過全球巿場開發，近期成功切入大型國際客戶帶進新訂單，累計奇力新今年前 9 月營收 134.25 億元，年增 44.7%。

以齊力新集團內個別公司來看，奇力新、美磊、旺詮三家公司已連續三個月創歷史單月新高，至於飛磁因大陸客戶出貨佔比提高，以致在全產能出貨狀態下，仍無法提升營收，不過公司預估，待去瓶頸設備到位增加產量後，營收可望重現成長力道。

法人預估，齊力新第三季受惠厚膜電阻出貨暢旺，且價格維持高檔，除將帶動營收成長，亦將有助毛利率成長，第三季毛利率可望來到 40% 以上，帶動獲利表現同步創高。

進入第四季，雖然電感進入傳統出貨淡季，但旺詮去瓶頸化工程也將於本屆完成，屆時月產能可望提升至 400 億顆，在電阻價量續穩下，可望降低電感動能趨緩的影響。

奇力新也指出，雖然美中貿易戰成營運不確定因素，但強化營收及降低成本策略正逐步發酵，先前生產基地如越南海防廠及馬來西亞廠、或歐洲波蘭廠的佈局, 亦可有效減低貿易壁壘風險，成長動能及經營績效仍值得期待。